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0 - 6 (MAÇ SONUCU)

() 4. tur maçında deplasmanda 3. lig ekibi 'ı 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Manchester United'a galibiyeti getiren goller Harry Maguire, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial ve Mason Greenwood'dan (p) geldi.

Giriş Tarihi: 26.1.2020 19:54 ABONE OL
Tranmere Rovers 0 - 6 Manchester United MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında 3. lig takımlarından Tranmere Rovers'a konuk oldu.

TSİ 18.00'de başlayan ve Prenton Park'ta oynanan maçta Manchester United rakibini 6-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen taraf oldu.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri Harry Maguire, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial ve Mason Greenwood (p) attı.

Konuk ekip gollerinin 5'ini ilk yarıda buldu.

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Tranmere Rovers 0 - 6 Manchester United (MAÇ SONUCU)
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