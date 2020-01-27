1 numaradan şampiyonluk mesajı

İ
ttifak Holding Konyaspor karşısında başarılı bir performans ortaya koyan ve 5 kurtarışla
galibiyette rol oynayan Galatasaray'ın 1 numarası, "Dersimize iyi çalıştık.
Konya'yı bu şekilde bekliyordum. Özellikle göbeği iyi kapatıyorlardı. Biz de kanatlardan gelmeliydik.
Bu şekilde önemli fırsatlar yakaladık. Güzel bir oyunla çok değerli bir galibiyet aldık.
Galatasaray'ın neler yapabileceğini biliyoruz. Maç maç konsantre oluyoruz. Galatasaray her zaman şampiyonluğun en önemli adaylarından biri"
diye konuştu.
ÖMER BAYRAMI
FATIH Terim tarafından sol bekten sol açığa alındıktan sonra
son 5 sezonluk kariyerinin zirvesine
çıkan Ömer Bayram, dün Falcao'nun golünde pası veren
isimdi. Başarılı futbolcu, 23 resmi maçta 1 gol atıp, 8 gol pası verirken
, 2017-2018 ve 2018-2019
sezonlarında
1 gol, 4 asistlik karneyle oynadı. 2016-
2017'de gol atamayan Ömer, 3 asist
yaptı. 2014-2015'te sezonu 1 gol, 8 asistle
tamamlamıştı.
TANER KARAMAN
CENGİZ GRİP OLDU
BAŞKAN olduğu günden bu yana Galatasaray'ın maçlarını tribünden izleyen Mustafa Cengiz, dün ise Konya'da yoktu. Başkan'ın grip olduğu için deplasmana gidemediği öğrenildi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise maç öncesi sahaya çıkmayıp direkt tribüne geçerken maç sonu Albayrak ile Terim aynı araçla havalimanına gitti.
TERİM ÇOK KIZACAK!
TERİM'LE yönetim arasındaki gerginliğe Konya'da bir yenisi eklendi. G.Saray'ın bilgisi dahilinde protokolde Konya G.Saraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz'ın akrabası olan F.Bahçe taraftarı Gülvezir Korkmaz'a yer ayrıldı. Korkmaz'ın sosyal medyada Terim'e yönelik 'çakma kabadayı' paylaşımını beğendiği ortaya çıktı.