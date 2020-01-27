1 numaradan şampiyonluk mesajı

ttifak Holding Konyaspor karşısında başarılı bir performans ortaya koyan vegalibiyette rol oynayan Galatasaray'ın 1 numarası,Konya'yı bu şekilde bekliyordum. ÖzellikleBu şekilde önemli fırsatlar yakaladık.Galatasaray'ın neler yapabileceğini biliyoruz. Maç maç konsantre oluyoruz.diye konuştu.FATIH Terim tarafındanson 5 sezonluk kariyerinin zirvesineçıkan Ömer Bayram, dünisimdi. Başarılı futbolcu,sezonlarında1 gol, 4 asistlik karneyle oynadı. 2016-2017'de gol atamayan Ömer, 3 asistyaptı. 2014-2015'te sezonu 1 gol, 8 asistletamamlamıştı.TANER KARAMANBAŞKAN olduğu günden bu yana Galatasaray'ın maçlarını tribünden izleyen Mustafa Cengiz, dün ise Konya'da yoktu. Başkan'ın grip olduğu için deplasmana gidemediği öğrenildi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise maç öncesi sahaya çıkmayıp direkt tribüne geçerken maç sonu Albayrak ile Terim aynı araçla havalimanına gitti.TERİM'LE yönetim arasındaki gerginliğe Konya'da bir yenisi eklendi. G.Saray'ın bilgisi dahilinde protokolde Konya G.Saraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz'ın akrabası olan F.Bahçe taraftarı Gülvezir Korkmaz'a yer ayrıldı. Korkmaz'ın sosyal medyada Terim'e yönelik 'çakma kabadayı' paylaşımını beğendiği ortaya çıktı.

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