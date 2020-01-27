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Ağlamayız, yıkıp geçeriz!

Hakem hatalarına tepki gösteren Emre Kocadağ, “Beşiktaş ağlamaz, bu saatten sonra masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçer” dedi

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Ağlamayız, yıkıp geçeriz!
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, son dönemde kendilerine yönelik kritik hakem hataları yapıldığını söyledi. Kocadağ, "Türkiye'nin gururu denilen hakemin de yaptığı ortada, bu maçın hakeminin yaptığı da ortada. Vicdanları buna nasıl el veriyor? Devre arasında seminere gittiler, kuralları bilmiyorlar. VAR geldi, müdahale etmiyor. Beşiktaş ağlamaz, Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğu vurduğunda yıkıp geçecek. Ağlamadık, zırlamadık, sadece gerekli şeyleri yaptık. Demek ki yetmiyormuş" diye konuştu. Kocadağ, kural hatası başvurusunda bulunacaklarını da belirtti.

SERGEN YALÇIN IMZAYA KALDI
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın getirilmesi neredeyse kesinleşti. Genç hocanın, bugün yönetimle son bir görüşme yapacağı ve en geç çarşamba gününe kadar resmi imzayı atarak takımın başına geçeceği belirtildi.
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