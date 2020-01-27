Ağlamayız, yıkıp geçeriz!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, son dönemde kendilerine yönelik kritik hakem hataları yapıldığını söyledi. Kocadağ, "Türkiye'nin gururu denilen hakemin de yaptığı ortada, bu maçın hakeminin yaptığı da ortada. Vicdanları buna nasıl el veriyor?. Beşiktaş ağlamaz, Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğu vurduğunda yıkıp geçecek." diye konuştu. Kocadağ, kural hatası başvurusunda bulunacaklarını da belirtti.Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın getirilmesi neredeyse kesinleşti.kadar resmi imzayı atarak takımın başına geçeceği belirtildi.