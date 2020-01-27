Aslan hızını aldı

Konyaspor'u üstün bir oyun ve net skorla 3-0 yendi. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar Kadıköy'e firesiz gitme hedefinden sapmadı ve zirveye yaklaşmaya başladı.maçındaki senaryo dün Konya'da ilk 45 dakikada tekrarlandı.Ömer Falcao'ya, Saracchi de Emre'ye ezbere havadan orta açmak yerine bakarak yerden pas verdi ve Aslan 2-0 öne geçti.erken alan G.Saray tempoyu düşürdü. Falcao ve Saracchi ikinci yarıda sakatlanıp oyundan çıkarken Mariano'nun ortasında Adem maçı bitiren golü attı.sisteminde hareketli bir oyun oynayan Galatasaray'a daha Onyekuru katılacak. Linnes ve Şener'den kalite olarak çok önde olan Mariano sağ beke dönünce, iki kanat da verimli kullanıldı. Lemina saha içi liderlik görevini başarıyla yapıyor ve Seri'yi de oyuna katıyor.Emre Akbaba'nın 10 numara pozisyonunda Belhanda'dan eksiği yok fazlası var!192 gün süren sakatlığının ardından sahalara dönen Emre Akbaba futboluyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Sakatlığı sonrasında Rize ile oynanan kupa maçında forma giyen ve ağları havalan- dıran Emre Akbaba, ligdeki Denizli karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı. Dün İttifak Holding Konyaspor filelerini sarsan 27 yaşındaki oyuncu, forma giydiği sonÖte yandan attığı bir depar sonrasındabugün çekilecek MR sonrasında durumu da belli olacak.55. dakikada sakatlanan ve oyundan çıkan Radamel Falcao, maçın ardından şunları söyledi: "Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız. 3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol hem de 3 puan için çok mutluyum."Konya'da G.Saray tribünleri son dakikalarda yaptığı tezahüratla mesaj verdi. Sarı-kırmızılı tribünlerdensesleri yükselirken sonrasında ise Başkan Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak lehine tezahüratlar yapıldı.MARIO Lemina dün gördüğü sarı kart sonrasında Kayseri maçında cezalı duruma düştü. Maçın 63. dakikasında Konyaspor atağında rakip oyuncuyu düşüren Gabonlu orta saha, sarı kartla cezalandırıldı.KONYASPOR Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2012 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez Fatih Terim'e yenildi. İki deneyimli çalıştırıcı arasındaki maçlarda 1 kez Kocaman kazanırken 4 maç beraberlikle sonuçlanmıştı.

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