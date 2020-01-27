Denizli’yi deviren Antalya nefes aldı

SİVASSPOR

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Antalyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 yendi. 11 maçın ardından galibiyetle tanışan kırmızı-beyazlıların golleriniBir diğer yeni transfer Sinan Gümüş de ligde ilk kez oynadı. Antalya puanını 17'e çıkarıp nefes alırken, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Denizli 22 puanda kaldı.Makedon yıldız bir pozisyonda kafasına darbe alınca travma şüphesiyle hastaneye götürüldü. Durumunun iyi olduğu, 2 gün müşahede altında kalacağı açıklandı.Denizli yönetimi, tribün hasılatını depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışladı. İki takım sahaya, "Acınız acımızdır. Geçmiş olsun Elazığ, Malatya" yazılı pankartla çıktı. Maçı 8 bin 500 biletli seyirci izledi.Y.MALATYA-TRABZON karşılaşması deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği için Süper Lig'de 19. haftanın perdesi bugün Sivas'ta kapanacak. Yiğidolar, puan cetvelinin orta sıralarında yer alan Çaykur Rizespor'u, Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak ve Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak. Ligde 10 maçtır yenilmeyen ve 21 karşılaşmada da gol atan lider Demir Grup Sivasspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkacak.