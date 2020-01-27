Gerekli cevabı 19.05’te verdim

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Ligin ikinci yarısında bambaşka bir G.Saray göstermek için çok çalıştıklarını da sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, başkan Mustafa Cengiz'in son açıklamaları ile ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: "50 seneyi aşkındır G.Saray'a gönül veren birinin G.Saraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla, cuma günü 19.05'te ben gerekli cevabı verdim. Benim için konu orada kapandı.Ben vazgeçme taraftarı biri değilim. Biz vazgeçmeyeceğiz.