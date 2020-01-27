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'dan 'daki deprem için 100 bin TL'lik yardım

ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı oyuncu , merkezi 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde zarar gören insanlara yardım amacıyla 100 bin TL'lik bağışta bulundu. Konuyla ilgili Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden (TPFD) yapılan açıklamada toplamda 400 bin TL'lik yardım toplandığı ve bunun 100 bin TL'lik kısmının İlkay'dan geldiği belirtildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 27.1.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 20:43 ABONE OL
İlkay Gündoğan'dan Elazığ'daki deprem için 100 bin TL'lik yardım

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'da gerçekleşen deprem felaketine yardım için tüm futbolculara çağrıda bulundu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ'da 24 Ocak 2020'de gerçekleşen deprem felaketini tüm halkımızı derinden üzdü. TPFD olarak deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması için AFAD'a 400.000TL yardımda bulunduk. Yapılan bu yardımın 100.000 TL'lik bölümünü bağış yapan İlkay Gündoğan kardeşimize de ayrıca teşekkür ederiz. Tüm futbolcu kardeşlerimizi Elazığ ve Malatya'da zarar gören vatandaşlarımıza yardıma davet ediyoruz" denildi.

Elazığ'daki deprem sonrası spor camiası tek yürek!

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