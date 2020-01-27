Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi: Ricardo Rodriguez

Fenerbahçe yönetimi transfer için şartları zorlarken, en çok istenen sol bek takviyesi... Bu mevki için gündemde olan isim de Ricardo Rodriguez... İsviçreli futbolcu için son açıklama sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan geldi. Tecrübeli yıldız, Bundesliga'da Wolfsburg formasını birlikte terlettiği arkadaşı Rodriguez için, "Ricardo hem çok kaliteli bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Almanya'da birlikte oynama fırsatı yakaladık. Eğer Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse sadece saha içinde değil saha dışında da bize katkı sağlar. Bilgi almak için beni aradı. Kulüp ve ülkeyle ilgili sorular sordu" ifadelerini kullandı.



Ricardo Rodriguez

ŞAMPİYONLUK İÇİN FARK YARATIR

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu, 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının şampiyonluk yarışında fark yaratacağını söyledi. Gustavo, "6 puanlık bir maçı kazandık. Üst üste 4 galibiyet almayı başardık. Bu seri, şampiyonluk yarışında çok önemli. Bu durumun bizim lehimize şampiyonluk için fark yaratacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

EMRE: BÜYÜK RESME BAKIN!

F.BAHÇE kaptanı Emre, eski takımı Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi ve taraftarı dikkatli olmaya çağırdı. İşte o sözler: "Büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim."

ALPER POTUK KARTAL'IN YANINA

FENERBAHÇE'DE kadroda düşünülmeyen ve sarı-lacivertlilerin başka bir takıma kiralamak istediği Alper Potuk sonunda ikna oldı. Milli futbolcunun, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Çaykur Rizespor'a transferi an meselesi. Sezon başında yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 8 maçta forma şansı bulabilmişti.