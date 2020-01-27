Newton idmana çıktı

ÇIMŞIR'IN

MİKEL

PAS'LANMAZ

Bordo-Mavililerin Chelsea'nin teknik heyetinden kadrosuna kattığı Eddie Newton dün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile tanışan ve projeleri hakkında bilgiler alanBTCTURK Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçı ertelenen Trabzon'da gözler F.Bahçe karşılaşmasına çevrildi. Cumartesi günü evinde sarı-lacivertli takımı ağırlayacak olan Karadeniz temsilcisinde teknik heyet rakibini de yakından takip ediyor. Başakşehir maçını analiz ederek F.Bahçe'nin artılarını-eksilerini belirleyen Hüseyin Çimşir ve kurmayları hafta boyunca oyuncularına planlarını ezberletecek.Nijeryalı yıldız başarılı pas yüzdesi (94.1) ile ligin zirvesindeTRABZONSPOR'A sezon başında bedelsiz olarak gelen ve ilk haftalardaki performansı ile eleştirilen Obi Mikel,kategorisinde Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. İlk haftalarda yaşadığı uyum sürecinin ardından bordo-mavili takımın değişmez oyuncusu olan Obi Mikel, %94.1 pas başarısı ile zirvede. Takım sıralamasında G.Sarayile ilk sırada yer alırken, Trabzonspor ise başarılı pas oranındabir performans yakaladı.