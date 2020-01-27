Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Rıza Çalımbay: Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak

: Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak

Demir Grup teknik direktörü , Süper Lig'in 19. haftasında iç sahada ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Artık hiçbir maçlarının kolay olmayacağını söyleyen ve kendi sahalarında kapanan takımlarla karşılaşacaklarını belirten Çalımbay, "Bu maçlardan çıkartacağımız dersler de var." ifadelerini kullandı. İşte Rıza Çalımbay'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamalar...

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 27.1.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 00:06 ABONE OL
Rıza Çalımbay: Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak

Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Arkadaşlarımız kutluyorum. Alınan bu puan galibiyet kadar önemli. Bu maçlardan çıkartacağımız dersler de var. Lig çok uzun bir maraton bunların hepsi yaşanacak" dedi.

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider DG Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son dakika alınan 1 puanın galibiyet kadar önemli olduğunu vurguladı. Çalımbay, "Kendi sahamızdaki maçı kazanmak istedik. Çaykur Rizesporwun böyle oynayacağını biliyorduk. Kapalı bir defans yapacaklarını çok iyi biliyorduk ve ilk yarıda öyle oldu. Gerçekten istediğimiz pozisyonları yakalayamadık, istediğimiz şeyleri yapamadık çünkü çok iyi kapandılar. Bizi oynatmadılar ama ikinci yarı içeride geldik değiştirdiğimiz taktik olsun, ikinci yarı değiştirdiğimiz oyuncular olsun bambaşka bir şekilde başladık. İyi oynadık. Güzel tempo yaptık. Gol yedikten sonra tempoyu daha arttırdık. Maçı kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptık. Hiçbir zaman yenilgiyi kabullenmedik. Son saniyede olsa golümüzü bulduk. Gayet net pozisyonlarımız vardı. Cezalı ve sakat arkadaşlarımızın eksikliği hissettik" dedi.

İSMAİL KARTAL: 1 PUAN ALMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

"Lig çok uzun bir maraton"

Ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen Çalımbay, "Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak. Özellikle kendi sahamızda kapanan takımlarla karşılaşacağız. Bu açıdan her şeye hazır olmalıyız. Arkadaşlarımız kutluyorum. Alınan bu puan galibiyet kadar önemli. Bu maçlardan çıkartacağımız dersler de var. Lig çok uzun bir maraton bunların hepsi yaşanacak. Bundan sonra daha da dikkatli olacağız" şeklinde konuştu.

İşte 19. haftanın ardından Süper Lig'de puan durumu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıza Çalımbay: Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN