TFF’ye soruyoruz gerekçe nedir?

BUGÜN NELER OLDU

"Yeni Malatyaspor'un maçın oynanmasına yönelik açıklamasına ve başkanları Sayın Adil Gevrek'in sözlerine bakıldığında, ertelemenin ev sahibi takımın tamamen aksi yönünde sadece Trabzonspor'un talebi üzerine gerçekleştiği çok açıktır. Trabzonspor'un Malatya gibi zorlu bir deplasmana, 120 dakika oynadığı Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının hemen ardından çıkarılmak istenmemesi mi, bu hafta Fenerbahçe'miz ile karşılaşacak Trabzonspor'un defanstaki 4 oyuncusunun sarı kart sınırında olmasından ötürü mü, Malatya gibi zor bir deplasmandan olası bir puan kaybının yaratacağı psikolojik baskıyı yaşamadan çıkmasını sağlamak mı olduğunu, TFF'ye soruyoruz."