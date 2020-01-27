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’ye soruyoruz gerekçe nedir?

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
TFF’ye soruyoruz gerekçe nedir?
"Yeni Malatyaspor'un maçın oynanmasına yönelik açıklamasına ve başkanları Sayın Adil Gevrek'in sözlerine bakıldığında, ertelemenin ev sahibi takımın tamamen aksi yönünde sadece Trabzonspor'un talebi üzerine gerçekleştiği çok açıktır. Trabzonspor'un Malatya gibi zorlu bir deplasmana, 120 dakika oynadığı Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının hemen ardından çıkarılmak istenmemesi mi, bu hafta Fenerbahçe'miz ile karşılaşacak Trabzonspor'un defanstaki 4 oyuncusunun sarı kart sınırında olmasından ötürü mü, Malatya gibi zor bir deplasmandan olası bir puan kaybının yaratacağı psikolojik baskıyı yaşamadan çıkmasını sağlamak mı olduğunu, TFF'ye soruyoruz."
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TFF’ye soruyoruz gerekçe nedir?
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