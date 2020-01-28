Evladımızla yürüyeceğiz

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta sürpriz olmadı ve taraftarın uzun süredir statta adını bağırdığı Sergen Yalçın'a yönetimden onay çıktı.Bu isimler üzerinde uzun konuşmalar yapılırken, yabancı teknik adam için de görüşler belirtildi. Ancak son sözü alan Başkan Ahmet Nur Çebi,sözleriyle konuya noktayı koydu.Başkan Çebi'nin bu konuşması sonrası yönetici arkadaşlarının da ikna olduğu ve Sergen Yalçın ismine herkesin onay verdiği öğrenildi.BEŞIKTAŞ yönetimi, teknik direktör konusunun yanı sıra 2-1 kaybedilen Göztepe maçında yapılan kural hatası için de TFF'ye gitme kararı aldı. Yenilen ikinci golün öncesinde hakem Hüseyin Göçek'in Boyd'un sakatlandığı pozisyonda yeni kurallara göre topu son sahibi olduğu için Beşiktaş'a vermesi gerekirken Göztepe'ye vermesinin hata olduğunu savunan siyah-beyazlılar, bugün TFF'ye başvurarak maçın tekrarını isteyecek.

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