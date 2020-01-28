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Inter'den bir daha! ...

Serie A'da ve Lazio ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Inter, ara döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-siyahlılar, devre arası transfer döneminde , ve ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 'ı kadrosuna katmıştı. İtalyan devi son olarak kadrosunu Tottenham'dan ile güçlendirdi. Danimarkalı Eriksen'i İtalya'da çok sayıda taraftar karşıladı.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:39 ABONE OL
Inter'den bir transfer daha! Christian Eriksen...

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Inter, lider Juventus'un Napoli'ye kaybetmesiyle birlikte zirveye 3 puan daha yaklaştı. Maç eksiği olan Lazio'nun 2 puan önünde 2. sırada bulunan Inter, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Lacivert-siyahlı ekip bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalyan devi ara transfer döneminde Sassuolo'dan Matteo Politano, Manchester United'tan Ashley Young ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran Chelsea'li Victor Moses'ı kadrosuna kattı. Inter son olarak flaş bir transfere daha imza attı.

Teknik direktör Conte'nin ısrarla istediği Christian Eriksen transferi mutlu sonla bitti. İmza için İtalya'ya gelen yıldız futbolcuyu çok sayıda taraftar karşıladı. 27 yaşındaki yıldız orta saha daha sonra sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

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Inter'den bir transfer daha! Christian Eriksen...
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