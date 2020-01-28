İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Inter, lider Juventus'un Napoli'ye kaybetmesiyle birlikte zirveye 3 puan daha yaklaştı. Maç eksiği olan Lazio'nun 2 puan önünde 2. sırada bulunan Inter, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Lacivert-siyahlı ekip bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalyan devi ara transfer döneminde Sassuolo'dan Matteo Politano, Manchester United'tan Ashley Young ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran Chelsea'li Victor Moses'ı kadrosuna kattı. Inter son olarak flaş bir transfere daha imza attı.

Teknik direktör Conte'nin ısrarla istediği Christian Eriksen transferi mutlu sonla bitti. İmza için İtalya'ya gelen yıldız futbolcuyu çok sayıda taraftar karşıladı. 27 yaşındaki yıldız orta saha daha sonra sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.