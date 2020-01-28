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, ile prensipte anlaştı

, Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Slovak futbolcu ile prensipte anlaşmaya vardı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 29.1.2020 00:07 ABONE OL
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile prensipte anlaştı

Slovak oyuncunun yarın Konya'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yeşil beyazlılar her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Mak ile sezon başında da ilgilenmiş ancak Zenit Kulubü oyuncuyu bırakmamıştı.

OPANASENKO İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan 2018-2019 sezonu başında takıma katılan Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Opanasenko ile de karşılıklı anlaşılarak oyuncunun sözleşmesi sonlandırıldı. Opanasenko yeşil beyazlı forma altında 1,5 sezonda 11 maçta görev yapmıştı.

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İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile prensipte anlaştı
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