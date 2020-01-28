Oğuzhan için kararsızlık

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta performansı eleştirilen Oğuzhan Özyakup için sürpriz bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki futbolcuyu Feyenoord istedi. Hollanda ekibi, tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptı.Ancak siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü olmaya hazırlananMilli futbolcuyla ilgili verilecek karar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.