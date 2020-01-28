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Oğuzhan için kararsızlık

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Oğuzhan için kararsızlık
Beşiktaş'ta performansı eleştirilen Oğuzhan Özyakup için sürpriz bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki futbolcuyu Feyenoord istedi. Hollanda ekibi, tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptı. Oğuzhan'ın alacaklarını Feyenoord'un ödeyeceği ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Ancak siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Sergen Yalçın'ın, "Oğuzhan bize lazım" diyerek bu gidişe onay vermediği öğrenildi. Milli futbolcuyla ilgili verilecek karar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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Oğuzhan için kararsızlık
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