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Theophile için teklif yapıldı

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Theophile için teklif yapıldı
STOPER arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi Dinamo Zagreb takımında bulunan Martinikli futbolcu Kevin Theophile-Catherine'yi gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Hırvat kulübüne düşük bir satın alma bedeli öneren bordo-mavililerin transferi gerçekleştirmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Daha önce Rennes, Cardiff ve Saint-Etienne gibi takımlarda da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, esas mevkiinin stoper olmasına rağmen savunmanın her iki kanadında da oynayabiliyor.
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Theophile için teklif yapıldı
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