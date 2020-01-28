Theophile için teklif yapıldı

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STOPER arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi Dinamo Zagreb takımında bulunan Martinikli futbolcu Kevin Theophile-Catherine'yi gündemine aldı.bordo-mavililerin transferi gerçekleştirmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Daha önce Rennes, Cardiff ve Saint-Etienne gibi takımlarda da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu,