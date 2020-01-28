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'ye rekor teklif!

'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin kıskacında olan için çılgın bir teklif geldi. Sezonun ikinci yarısına da oldukça hızlı başlayan golcü futbolcu 'in ardından filelerini de sarsmayı başarmıştı. Sarı-lacivertliler, takıma 3.5 milyon Euro gibi bir bedelle katılan 'yi devre arasında satmak istemezken ekibinden çılgın bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesi halinde rekoru kırılacak. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.1.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 12:41 ABONE OL
Vedat Muriqi'ye rekor teklif!

Sezon başında Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Vedat Muriqi gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Kosovalı golcü ikinci yarıya oldukça hızlı bir başlangıç yaparken, Gaziantep ve Başakşehir maçlarında ağları havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

Kosovalı golcü, skor katkısının yanı sıra takım savunmasına yaptığı katkı ile de teknik heyetin ve taraftarların beğenisini kazandı.

Başta Premier Lig ekipleri olmak üzere birçok ülkeden talipleri olan Vedat Muriqi için, İngiltere'den Burnley'nin çılgın bir transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Milliyet'in haberine göre Burnley, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 28 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ancak Muriqi'yi satması halinde şampiyonluk şansının azalacağını ve Şampiyonlar Ligi gelirinden uzak kalacağını düşünen yönetim, bu transfer teklifini reddetti.

Transferin gerçekleşmesi halinde Cenk Tosun'un Everton'a transferinde Beşiktaş'a ödenen 25 milyon Euro'luk bonservis rekoru kırılacaktı.

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Vedat Muriqi'ye rekor teklif!
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