Yenilmezler

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ilk tehlikeli pozisyon 32. dakikada yaşandı. Sivassporlu Kone'nin ceza sahası dışından müthiş şutunda top direkten dışarı gitti. 47'de yine Kone'nin şutunda top filelerle buluştu ancak gol, VAR kararıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
60. dakikada Denys Garmash'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Samassa'nın hatası sonucu ağlara gitti.
Yiğido beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. 90+3'te sahneye çıkan Yasin Öztekin,
Sivasspor adına 1 puanı kurtaran isim oldu. Kırmızıbeyazlılar bu sonuçla kaybetmeme serisini 11 maça çıkardı.
Bu puan galibiyet kadar önemli
SIVASSPOR
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası şöyle konuştu: "İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık çünkü çok iyi kapandılar, bizi oynatmadılar. Ama ikinci yarı bambaşka başladık maça. Gol yedikten sonra tempoyu daha da artırdık. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hiçbir zaman yenilgiyi kabullenmedik. Son saniye de olsa golümüzü bulduk. Alınan bu puan galibiyet kadar önemli."
Biz bu yola baş koyduk!
SIVASSPORLU Mert Hakan Yandaş maç sonrası hakemlere isyan etti: "Biz bu ligde iyi futbol oynamaya çalışan 4-5 takımdan biriyiz. Rakip yerde 3 dakika yatıyor, hakem maçı 4 dakika uzatıyor. Oyun durduğunda konuşuyoruz, hakem bizi tersliyor. Buradan şunu söylemek istiyorum; biz bu yola baş koyduk. İyi futbol ısrarına devam edeceğiz. Oluruz olmayız ama biz bu yola baş koyduk."