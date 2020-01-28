Yenilmezler

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ilk tehlikeli pozisyon 32. dakikada yaşandı. Sivassporlu60. dakikadaYiğido beraberlik için ataklarını sıklaştırdı.Sivasspor adına 1 puanı kurtaran isim oldu. Kırmızıbeyazlılar bu sonuçla kaybetmeme serisini 11 maça çıkardı.Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası şöyle konuştu: "İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık çünkü çok iyi kapandılar, bizi oynatmadılar. Ama ikinci yarı bambaşka başladık maça. Gol yedikten sonra tempoyu daha da artırdık. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hiçbir zaman yenilgiyi kabullenmedik. Son saniye de olsa golümüzü bulduk. Alınan bu puan galibiyet kadar önemli."SIVASSPORLU Mert Hakan Yandaş maç sonrası hakemlere isyan etti: "Biz bu ligde iyi futbol oynamaya çalışan 4-5 takımdan biriyiz. Rakip yerde 3 dakika yatıyor, hakem maçı 4 dakika uzatıyor. Oyun durduğunda konuşuyoruz, hakem bizi tersliyor. Buradan şunu söylemek istiyorum; biz bu yola baş koyduk. İyi futbol ısrarına devam edeceğiz. Oluruz olmayız ama biz bu yola baş koyduk."

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