TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktörlük görevine Yılmaz Cural'ı getirdi.
Akhisarspor Teknik Direktör Yılmaz Vural, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 67 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Vural ile sözleşme imzalayan yeşil-siyahlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akhisarsporumuz Teknik Direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
YILMAZ VURAL KİMDİR?
Yılmaz Vural 1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya doğumlu, Türk teknik direktör. En son Giresunspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştır. Şubat 2015 itibarıyla kariyerinde toplam 32 takım çalıştırmıştır.
1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.
Gurbetçi Şaban filminde küçük bir sahnede oynamıştır. Ayrıca 2014 yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi filminde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Caparol Alpina Max (Filli Boya), Lipton Ice Tea, Finansbank ve İstanbul Prestij Park gibi markaların reklam filmlerinde oynamıştır.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
İŞTE YILMAZ VURAL'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLARI
2019 Adana Demirspor
2018 Eskişehirspor
2018 Giresunspor
2017 Göztepe
2016 Adana Demirspor
2015 Gençlerbirliği
2015 Kardemir Karabükspor
2014-2015 Osmanlıspor FK
2014 Mersin İdmanyurdu
2012-2013 Elazığspor
2012 Sakaryaspor
2011 Atiker Konyaspor
2009-2011 Kasımpaşa
2008-2009 Kocaelispor
2008 Manisaspor
2005-2007 Antalyaspor
2005 MKE Ankaragücü
2004 Çaykur Rizespor
2003-2004 Adanaspor
2001 Diyarbakırspor
2000-2001 Denizlispor
1999-2000 Bursaspor
1999 Çanakkale Dardanel SK
1998-1999 Atiker Konyaspor
1997-1998 Gençlerbirliği
1997 Trabzonspor
1996-1997 Sarıyer
1995 Eskişehirspor
1993-1994 Gaziantepspor
1991-1993 Bursaspor
1991 Adanaspor
1990-1991 Karşıyaka
1989-1990 Bursaspor
1989 Samsunspor
1988-1989 Antalyaspor
1986-1988 Malatyaspor