Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Antalyaspor'dan 'Arda Turan' açıklaması

Antalyaspor'dan '' açıklaması

'a transferi gerçekleşmeyen 'ın Antalyaspor'a olacağı iddia edilmişti. konuyla ilgili açıklamada bulundu. Süğlün, "Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 29.1.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 16:13 ABONE OL
Antalyaspor'dan 'Arda Turan' açıklaması

Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un istediği iddiası Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün tarafından yalanlandı. Süğlün, "Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle Jahovic, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Podolski gibi ünlü oyuncuları kadrosuna katan Antalyaspor için bugün 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Turan iddiası ortaya atıldı. Arda Turan'a Antalyaspor'un talip olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, orta saha transferi için çalışma içerisinde olduklarını ancak Arda Turan ile ilgili bir girişimde bulunmadıklarını söyledi.

Süğlün, "Şu anda orta sahaya transfer için bakıyoruz ama Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Arda Turan'dan son dakika Galatasaray açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'dan 'Arda Turan' açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN