Falcao ‘Mor’arttı!

G.Saray'da kendisinedenilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi. İşte yaşananlar: Çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu,' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı. Falcao'nun uyarısını' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti. Kolombiyalı dünya yıldızı ise "cevabıyla tartışmayı bitirdi. Teknik direktör Fatih Terim'inGALATASARAY'IN Konyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Dün MR'ı çekilen iki futbolcudan Saracchi'nin Kayserispor maçında yer alamayacağı, bir hafta sonraki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi. Falcao'nun ise Kasımpaşa karşılaşması için durumuna bakılacağı ancak Kolombiyalı yıldızın iki hafta sahalardan uzak kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekipte iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.KONYA'DAN 3-0'la dönen G.Saray'da futbolculara 1 buçuk gün izin verildi. Sarıkırmızılılar, ligde Şubat ayında İstanbul'da kalacak. Bu periyotta TT Stadı'nda Kayseri ve Yeni Malatya'yı konuk edecek Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Mart ayının ilk haftasında Sivas'a gidecek.

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