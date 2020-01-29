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transferde bombayı patlatmak üzere! Fener'e doğru

İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Milan'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferinde mutlu sona ulaşamayan ve oyuncuyu Napoli'ye kaptıran aradığı sol beki bir başka İtalyan ekibi 'de buldu. Sarı lacivertliler 22 yaşındaki sol bek 'nun transferinde mutlu sona çok yakın. İtalyan sol bek Federico Dimarco transferindeki son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 29.1.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 09:42 ABONE OL
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmak üzere! Federico Dimarco Fener'e doğru

Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, bir başka İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen 22 yaşındaki sol bek Federico Dimarco'yu gündemine aldı.

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre sarı lacivertliler İtalyan sol bekin transferinde mutlu sona çok yakın.

Inter ile Fiorentina arasında oynanacak İtalya Kupası çeyrek final mücadelesini izlemek için İtalya'ya gidecek olan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, karşılaşmanın ardından Milano ekibiyle son detaylar hakkında bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe transferde bombayı patlatmak üzere! Federico Dimarco Fener'e doğru
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