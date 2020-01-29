Galatasaray antrenmanında Radamel Falcao - Emre Mor gerilimi

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak ivme yakalayan Galatasaray'da, Fatih Terim'in gözünden düşen Emre Mor'un antrenmanda olay çıkardığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki oyun çift kale maçta Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile birbirine girdi. İşte Emre Mor ile Radamel Falcao arasında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 29.1.2020 01:24Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 01:26ABONE OL
G.Saray'da kendisine "Kulüp bul" denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi. İşte yaşananlar: