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antrenmanında - gerilimi

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak ivme yakalayan 'da, Fatih Terim'in gözünden düşen 'un antrenmanda olay çıkardığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki oyun çift kale maçta Kolombiyalı yıldız ile birbirine girdi. İşte Emre Mor ile Radamel Falcao arasında yaşananlar...

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 29.1.2020 01:24 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 01:26 ABONE OL
Galatasaray antrenmanında Radamel Falcao - Emre Mor gerilimi

G.Saray'da kendisine "Kulüp bul" denilen , İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi. İşte yaşananlar:

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Galatasaray antrenmanında Radamel Falcao - Emre Mor gerilimi
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