Hakan Çalhanoğlu Milan'ı uçurdu

BUGÜN NELER OLDU

İtalya Kupası çeyrek finalinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Torino'yu 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kırmızı-siyahlılar 12. dakikada Bonaventura ile öne geçti ancak cevap gecikmedi.Bremer önce 34, sonra da 71'deki golleriyle Torino'ya 2-1'lik üstünlük getirdi. Oyuna 82'de dahil olan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın kaderini değiştirdi. 90'da attığı golle maçı uzatmaya taşıdı, 106'da ise Milan'ı 3-2 öne geçirdi. 108'de son sözü Zlatan İbrahimovic söyledi: 4-2.