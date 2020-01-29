Karara saygı duyuyorum

ARAtransferde G.Saray'ın gündemine damga vuran ve Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında polemiğe neden olan Arda Turan, konuyla ilgili bir açıklama yaptı:Evet, yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim. Ama sevindiğim tek bir şey var. Ben G.Saray'a hiç yanlış yapmadım. Arda Turan ismi üzerinden G.Saray'da tartışma yaşanmışsa en büyük üzüntüm olacak. Aslolan Arda değil, G.Saray'dır. Bundan dolayı, Başkan ve yönetimin kararını saygıyla karşılıyorum."özel kelime de Fatih hocam için. Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen, en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası, çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır."Arda Turan, uzun süredir kavgalı olduğu teknik direktör Fatih Terim ile 23 Kasım 2019'da Türk Telekom Stadı'nda oynanan G.Saray-Başakşehir maçı öncesinde elini öperek barışmıştı.

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