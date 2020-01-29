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0 - 1 (MAÇ SONUCU)

yarı final rövanş maçında deplasmanda 'yi 1-0 mağlup etti ancak bu galibiyet tur için yeterli olmadı. Turun ilk ayağında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Manchester City, finalde Aston Villa'nın rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 00:39 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 00:49 ABONE OL
Manchester City 0 - 1 Manchester United MAÇ SONUCU

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester United'ı konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Kırmızı Şeytanlar, Nemanja Matic'in 35. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Buna karşın turun ilk ayağında rakibini Old Trafford'da 3-1 mağlup eden Manchester City adını finale yazdıran taraf oldu.

Manchester United'da tek golü atan Matic 76. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Öte yandan Manchester City'ni ağlara giden 2 topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Pep Guardiola'nın öğrencilerinin finaldeki rakibi Dean Smith yönetimindeki Aston Villa.

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Manchester City 0 - 1 Manchester United (MAÇ SONUCU)
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