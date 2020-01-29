Manchester City 0 - 1 Manchester United (MAÇ SONUCU)

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester United'ı konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Kırmızı Şeytanlar, Nemanja Matic'in 35. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Buna karşın turun ilk ayağında rakibini Old Trafford'da 3-1 mağlup eden Manchester City adını finale yazdıran taraf oldu.

Manchester United'da tek golü atan Matic 76. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Öte yandan Manchester City'ni ağlara giden 2 topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Pep Guardiola'nın öğrencilerinin finaldeki rakibi Dean Smith yönetimindeki Aston Villa.

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