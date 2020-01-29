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Ozi’den 400 bin Euro tasarruf

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Ozi’den 400 bin Euro tasarruf
Beşıktaş, Oğuzhan Özyakup için Feyenoord'dan gelen teklifi kabul etmiş, oyuncusunun Hollanda kulübü ile görüşmesine izin vermişti. Dün Hollanda'ya giden Oğuzhan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord formasını giyecek. Yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta sahanın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. Kartal, böylece 400 bin Euro'luk kaynak yaratacak. Oğuzhan, Hollanda yolculuğu öncesi, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum. Ailemin yaşadığı Hollanda'ya huzur için mutlu olmak için gidiyorum. Umarım Beşiktaş'a para kazandırırım. Sergen hoca ile konuştuk, çok güzel fikirleri vardı ama ben kararımı çok önceden vermiştim" diye konuştu.
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Ozi’den 400 bin Euro tasarruf
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