Ozi’den 400 bin Euro tasarruf

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Beşıktaş, Oğuzhan Özyakup için Feyenoord'dan gelen teklifi kabul etmiş, oyuncusunun Hollanda kulübü ile görüşmesine izin vermişti. Dün Hollanda'ya giden Oğuzhan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord formasını giyecek.Kartal, böylece 400 bin Euro'luk kaynak yaratacak. Oğuzhan, Hollanda yolculuğu öncesi, "Başkan gitti, hoca gitti...Ailemin yaşadığı Hollanda'ya huzur için mutlu olmak için gidiyorum. Umarım Beşiktaş'a para kazandırırım." diye konuştu.