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Renkler farklı yürekler aynı

Gençlik ve ile Dört Büyükler’in oyuncuları deprem bölgesini ziyaret etti, moral verdi

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Renkler farklı yürekler aynı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dört Büyük takımın oyuncuları ile birlikte Elazığ'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, devletin kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek yaraları sardığını belirtirken, "Buradaki tabloda genç kardeşlerimiz, armalarının renklerinin farklı olmasının yüreklerimizin aynı şekilde çarpmasına mani olmayacağını gösteriyor" dedi.
Selçuk İnan (G.Saray): "Çok üzgünüz ama hep birlikte ülke olarak bunun altından kalkacağımıza inanıyorum."
Umut Nayir (Beşiktaş): "İnşallah bu kötü durumdan birlik ve beraberlik içinde kurtulup yeniden mutlu, huzurlu günleri yaşayacağız."
Uğurcan Çakır (Trabzonspor): "En azından vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek bizim için çok önemli."
Hasan Ali Kaldırım (F.Bahçe): "Bu acı hepimizin acısı. Futbol camiası olarak maddi ve manevi destek olmaya geldik. Yalnız olmadıklarını bilsinler istedik."
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Renkler farklı yürekler aynı
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