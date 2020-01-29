Renkler farklı yürekler aynı

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dört Büyük takımın oyuncuları ile birlikte Elazığ'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, devletin kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek yaraları sardığını belirtirken,dedi.: ""İnşallah bu kötü durumdan birlik ve"En azından vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek bizim için çok önemli."Bu acı hepimizin acısı. Futbol camiası olarak maddi ve manevi destek olmaya geldik.