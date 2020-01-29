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Türkiye: 2 - Litvanya: 3 (MAÇ SONUCU)

, 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçında Litvanya'ya 3-2 mağlup oldu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 29.1.2020 23:07 ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, eleme grubu maçları, Litvanya'da başladı.

İlk maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya gelen milli takım, rakibine 3-2 yenildi.

Karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini Kamilcan Akparlak ve Muhammed Furkan Özkan atarken, Litvanya'nın gollerini Justinas Zagurskas (2) ve Lukas Sendzikas kaydetti.

Grubun diğer maçında Macaristan, Kuzey İrlanda'yı 7-2 mağlup etti.

Futsal Milli Takımı, eleme grubundaki ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak.

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