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0 - 2 (MAÇ SONUCU)

'de lider 24. maçında deplasmanda ve Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetini aldı ve puanını 70'e çıkartarak en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 19'a yükseltti.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 00:36 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 00:49 ABONE OL
West Ham United 0 - 2 Liverpool MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, 24. maçında David Moyes'un çalıştırdığı West Ham United'a konuk oldu.

TSİ 22.45'te başlayan ve Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Kırmızılar, rakibini Muhammed Salah ve Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı gollerle 2-0 yendi ve namağlup unvanını koruyarak ligde üst üste 15. galibiyetini elde etti.

Puanını 70'e çıkartan Liverpool en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 19'a yükseltti.

Ligin 25. haftasında Jürgen Klopp'un öğrencileri Southampton'ı konuk edecek. West Ham United ise Brighton & Hove Albion'u ağırlayacak.

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West Ham United 0 - 2 Liverpool (MAÇ SONUCU)
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