Yerel basın tek ses: Oyuna gelme

'OYUNA GELME TRABZON'
başlığını atan Trabzon yerel basını
özetle şu ifadelere yer verdi: "Bizler oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunun bir parçası da olmayacağız. Trabzonspor ailesi tahrik ve provokasyon girişimi karşısında sağduyusunu koruyacak. Sadece 90 dakika boyunca takımını destekleyecek,
takımını ateşleyecek, takımının performansına odaklanacak. Saha içinde ve dışında kenetlenerek gücünü pekiştiren Trabzonspor'umuz bu maçta alnının akıyla sonuca ulaşacaktır. Ne maçın öncesinde ne de maç boyunca kaosa ve kavgaya geçit yok.
Henüz ligde oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak. Çıkacağız, oynayacağız,
Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız."
F.BAHÇE TARAFTARI MAÇTA OLMAYACAK
İL Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, A riski kategorisine alınan Trabzon-F.Bahçe maçı için uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı. Önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki kararın devam etmesine karar verildi.
3.5 DAKİKADA BİLETLER TÜKENDİ
33 BİN kombine kartlı taraftarı olan Trabzonspor, 3 bin 200 bileti satışa çıkardı. İnternet ve gişeler üzerinden 125 lira ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler 3.5 dakikada bitti.