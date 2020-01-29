Yerel basın tek ses: Oyuna gelme

DAKİKADA

başlığını atanözetle şu ifadelere yer verdi: "Bizler oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunun bir parçası da olmayacağız. Trabzonspor ailesi tahrik ve provokasyon girişimi karşısında sağduyusunu koruyacak.takımını ateşleyecek, takımının performansına odaklanacak. Saha içinde ve dışında kenetlenerek gücünü pekiştiren Trabzonspor'umuz bu maçta alnının akıyla sonuca ulaşacaktır.Henüz ligde oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak.Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız."İL Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, A riski kategorisine alınan Trabzon-F.Bahçe maçı için uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı. Önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki kararın devam etmesine karar verildi.33 BİN kombine kartlı taraftarı olan Trabzonspor, 3 bin 200 bileti satışa çıkardı. İnternet ve gişeler üzerinden 125 lira ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler 3.5 dakikada bitti.