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oynamadı, kupada şoku yaşadı

son 16 turu maçında milli oyuncu 'in formasını giydiği deplasmanda Fransa Ulusal Ligi ekiplerinden Epinal'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Epinal'a galibiyeti getiren goller Jean-Philippe Krasso'dan geldi. Zeki Çelik yedek kulübesinde başladığı maçta oyuna giremedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 29.1.2020 22:26 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 23:15 ABONE OL
Zeki Çelik oynamadı, Lille kupada şoku yaşadı

Fransa Kupası son 16 turunda amatör lig ekiplerinden Epinal, sahasında Lille'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kupanın son 16 turunda milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda bulunduran Lille, Colombiere Stadı'nda amatör lig ekibi Epinal'a konuk oldu.

Lille, 8. dakikada Loic Remy'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. Fransa'da amatör seviyeye denk gelen 4. ligde mücadele eden Epinal, Jean-Philippe Krasso'nun 54 ve 61. dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıkarak kupada sürprize imza attı.

Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı Lille'de Mehmet Zeki Çelik ise karşılaşmada yedekler arasında yer aldı ve forma şansı bulamadı.

PAU 0 - 2 PSG (MAÇ SONUCU)

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Zeki Çelik oynamadı, Lille kupada şoku yaşadı
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