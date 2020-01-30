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'yi bekliyor

'de gol krallığı sıralamasında 15 golle ilk sırada yer alan , 'yi bekliyor. ve kalesini boş geçmeyen golcü oyuncu sarı-lacivertli takıma karşı atacağı gol yada gollerle bir sezonda üç büyüklere karşı gol atma başarısı göstermek istiyor.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 30.1.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 14:14 ABONE OL
Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth, zorlu müsabakayı sabırsızlıkla bekliyor. Süper Lig'e geldiği ilk sezonda oynadığı 18 maçta 15 gol atarak gol krallığı yarışını önde götüren Norveçli futbolcu, üç büyüklerinden Beşiktaş ve Galatasaray karşı bordo-mavililerin sahasında oynadığı maçlarda rakip kaleleri boş geçmemişti. Sörloth, Fenerbahçe kalesine de atacağı gol ya da gollerle bir sezonda üç büyüklere karşı gol atma başarısı göstermek istiyor.

KARİYERİNİN EN GOLLÜ DÖNEMİ

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de 15 gole ulaşan Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 18 gole imza attı.

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SÖRLOTH ATIYOR, TRABZONSPOR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde Alexander Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. 12 maçta 15 gol kaydeden Norveçli, 4 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerin başında geliyor.

İSTANBUL TAKIMLARINDAN SADECE FENERBAHÇE'YE GOL ATAMADI

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, İstanbul takımlarına karşı attığı gollerle de dikkat çekiyor. Norveçli oyuncu, İstanbul temsilcileri Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa filelerini boş geçmezken, Fenerbahçe'ye karşı ise golü bulunmuyor. Golcü futbolcu, 1 Şubat Cumartesi günü atacağı gol yada gollerle sarı-lacivertlilerin kalesini boş geçmemek için mücadele edecek. 24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'ya 4, Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e 1'er gol atma başarısı gösterdi.

Sörloth'ün Süper Lig'de gol attığı maçlar ve sayıları şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (1)
Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (1)
Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2 (1)
Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (1)
Trabzonspor: 4 - Gaziantep: 1 (1)
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 (1)
MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3 (1)
Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (1)
Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (1)
Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (1)
Trabzonspor: 6 - Kayserispor: 2 (2)
Trabzonspor: 6 - Kasımpaşa: 0 (3)

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Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor
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