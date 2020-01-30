Ceza sahasında faul yasak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın yaptığı basit faullerden yakındı. Rakibin duran toplarda hayli etkili silahları olduğuna dikkat çeken tecrübeli hoca,dedi. Sosa'nın hem şut hem de ceza sahasına orta olarak duran topları çok tehlikeli kullandığını belirten Ersun Yanal "Bu duruma müsaade etmezsek rakibin gol atma ihtimali yüzde 50 azalır. Bu da bizim iddialı konuma gelmemizi sağlar.diye konuştu.Fenerbahçe, heyecanla beklediği Brescia'dan yanıtı dün aldı. İtalyanlar, Miha Zajc'tan alacakları verim konusunda şüpheleri olduğundan transferden vazgeçtiklerini belirttiler. Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma maddesindeki ısrarı nedeniyle İtalyan kulübü süreci olumsuz olarak noktaladı. Transferin bitimine 1 gün kala Miha Zajc'ın başka bir takıma gönderilme ihtimali imkânsız olarak gösteriliyor.Fenerbahçe'de Alper Potuk'un Çaykur Rizespor'a gönderilerek Karadeniz ekibiyle Dario Melnjak takası yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçe'nin takasa sıcak baktığı ancak bunu yapabilecek manevra alanının bulunmadığı bildirildi. Birincisi henüz Alper teklifi kabul etmiş değil, bunun dışında Fenerbahçe halen limit olarak ekside ve Çaykur Rizespor'a bonservis teklif edemiyor.

BUGÜN NELER OLDU