Diagne geri dönmeli!

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray'da Falcao sakatlandı ve en az 2 lig maçında yok. Zaten kondisyon problemi olan bir futbolcunun döndükten sonra zorlu F.Bahçe derbisinin de olduğu sıkıntılı fikstürde ne yapacağı bugünden soru işareti. 15 gün idman yapmayan futbolcu, 45 dakikalık kondisyonu yitirir.G.Saray, 14 yabancı arasına Diagne'yi mutlaka almalı. Mariano takımda kaldığına göre Belhanda eğer gönderilemezse bence Linnes'i yine liste dışına almak zorundalar.