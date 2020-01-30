Diagne geri dönmeli!

G.Saray'da Falcao sakatlandı ve en az 2 lig maçında yok. Zaten kondisyon problemi olan bir futbolcunun döndükten sonra zorlu F.Bahçe derbisinin de olduğu sıkıntılı fikstürde ne yapacağı bugünden soru işareti. 15 gün idman yapmayan futbolcu, 45 dakikalık kondisyonu yitirir. Sakatlığı geçen Andone de yeni çalışmaya başladı. Adem Büyük, iyi niyetli ve faydalı ama unutmayalım ki santrfor alternatifi olan Babel de takımda yok.
G.Saray, 14 yabancı arasına Diagne'yi mutlaka almalı. Mariano takımda kaldığına göre Belhanda eğer gönderilemezse bence Linnes'i yine liste dışına almak zorundalar.