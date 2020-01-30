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, Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürdü. Sarı lacivertlilerde sakatlığı düzelen 30 yaşındaki sol bek takımla birlikte çalıştı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 30.1.2020 20:40 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 20:41 ABONE OL
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım müjdesi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle

Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım müjdesi
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