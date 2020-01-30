Funkel’i önce kutlayıp sonra görevden aldılar

BUGÜN NELER OLDU

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf'ta trajikomik bir olay yaşandı. 2016 yılının Mart ayından beri Alman ekibini çalıştıran Friedhelm Funkel, kentte yılın antrenörü seçildi.Bundesliga ekibi, bu kutlama mesajının üzerinden daha 24 saat bile geçmeden bu kezTopladığı 15 puanla Bundesliga'nın son sırasında yer alan kırmızı- beyazlı ekip, sportif kriz nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı.