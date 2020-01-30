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Funkel’i önce kutlayıp sonra görevden aldılar

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Funkel’i önce kutlayıp sonra görevden aldılar
Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf'ta trajikomik bir olay yaşandı. 2016 yılının Mart ayından beri Alman ekibini çalıştıran Friedhelm Funkel, kentte yılın antrenörü seçildi. Gelişme üzerine Fortuna Düsseldorf da teknik direktörlerine hitaben bir kutlama mesajı yayımladı. Bundesliga ekibi, bu kutlama mesajının üzerinden daha 24 saat bile geçmeden bu kez teknik direktör Funkel'in görevine son verildiğini açıkladı. Topladığı 15 puanla Bundesliga'nın son sırasında yer alan kırmızı- beyazlı ekip, sportif kriz nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı.
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Funkel’i önce kutlayıp sonra görevden aldılar
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