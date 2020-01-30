Kazanırsak şampiyonuz

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu şöyle konuştu: "İç sahadaki maçlarımızda hiçbir tedirginliğim olmuyor. Taraftarlarımızdan aldığımız destekle inanılmaz işler yapıyoruz. Olumsuz hiçbir hareketimiz yok. Kadıköy'de gelen her rakip ki ben de Rizespor'da oynarken geldiğimde inanılmaz atmosfere şahit olmuştum.Kadıköy'de gösterdiğimiz performansı deplasman maçlarımıza da yansıtmak istiyoruz.Kosovalı golcü, Max Kruse için şunları söyledi: "Topu nerede alacağını, ne zaman topsuz hareket edeceğini çok iyi bilİyor. Üst düzey bir zekası var. Onun zekasına ayak uydurmaya çalışıyorum."