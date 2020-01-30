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Kazanırsak şampiyonuz

'nin gol makinesi , maçı öncesi iddialı konuştu: "Trabzon'a 4'te 4 ile gidiyoruz. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum"

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Kazanırsak şampiyonuz
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu şöyle konuştu: "İç sahadaki maçlarımızda hiçbir tedirginliğim olmuyor. Taraftarlarımızdan aldığımız destekle inanılmaz işler yapıyoruz. Olumsuz hiçbir hareketimiz yok. Kadıköy'de gelen her rakip ki ben de Rizespor'da oynarken geldiğimde inanılmaz atmosfere şahit olmuştum. O atmosferi görünce 'kazanamayacağız' diyorsunuz içinizden. Kadıköy'de gösterdiğimiz performansı deplasman maçlarımıza da yansıtmak istiyoruz. Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. 4'te 4 yaptık. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum. Gereken her şeyi yapıyoruz. İnşallah maça kadar sağlık sorunu da yaşamazsak oradan olumlu ayrılacağız."

MAX'IN ZEKASI ÜST DÜZEY
Kosovalı golcü, Max Kruse için şunları söyledi: "Topu nerede alacağını, ne zaman topsuz hareket edeceğini çok iyi bilİyor. Üst düzey bir zekası var. Onun zekasına ayak uydurmaya çalışıyorum."
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