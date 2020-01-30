Ömer Üründül, Ali Palabıyık atamasını yorumladı

GÖÇEK

ŞANSALAN'A

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Ali Palabıyık atandı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.6 kez ile ligin en çok kırmızı kart gösteren hakemi olan Palabıyık, bu sezon Trabzon'un zirvedeki rakipleriyle oynadığı 3 karşılaşmada görev yaptı.Trabzonspor, Süper Lig'de Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ise 26 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.Hakem Ali Palabıyık'ın son yıllarda sıkça iki ekibin birbirleriyle oynadığı mücadelelerde MHK tarafından görevlendirilmesi dikkat çekti. Deneyimli hakem, iki ekibin dört yılda karşı karşıya geldiği 9 maçın 5'ine atanırken, sezonun ilk yarısında oynanan ve Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşmada da VAR koltuğunda oturuyordu.MHK geçen haftanın olay hakemleri Hüseyin Göçek ve Ali Şansalan'ı kızağa çekti. Göçek, ligdeki Göztepe-Beşiktaş maçında Boyd'un sakatlığı sonrası oyunu eski kurala göre başlattı. Yeni kurallara göre topu siyah-beyazlılara vermesi gerekirken ev sahibi ekibe vermişti. Beşiktaş da kural hatası yaptığı gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu.Nijeryalı futbolcu itirazları sonrası 2. sarıdan kırmızı kartla atılmıştı. Bu arada F.Bahçe-Başakşehir maçının hakemi Fırat Hüseyin Göçek Ali Şansalan Aydınus da bu hafta görevlendirilmedi.Ali Palabıyık'ın atanacağı çok açık şekilde belliydi. Zaten bu maça hazırlanmak için geçtiğimiz hafta da maç almamıştı. Şu anda Ali Palabıyık, UEFA'da da maçlar yönetiyor. Üstelik bu sene bir tane de Şampiyonlar Ligi maçı yönetti. Bundan öncesinde de Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarını yönetti.Önemli hakem hatalarından sonra MHK doğal olarak ismine bakmadan dinlendirme uyguluyor. 'Neden bu kadar çok hatalar oluyor' diye düşünenlere tekrardan bizim gerçeğimizi hatırlatmak istiyorum: "Ülkemizde benzeri olmayan büyük takımlar olayı var ve yine dünyada benzeri olmayan hakemlere ağır baskılar var.