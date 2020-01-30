Provokasyona gelmeyelim!

Trabzon yerel basınının bir gün önceortak başlığı ile sağduyu çağrısı yapmasının ardından dün de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir video ile taraftara seslendi:öğretmen sınıfa girer girmez karatahtanın önüne geçer veSonra öğrencilerine dönerek bakınArdından birin yanına bir sıfır koyar, bu başarıdır... Başarılı bir kişilik biri 10 yapar der. Sıfırlar böyle uzayıp gider ta ki öğretmen eline silgiyi alıp en baştaki biri silene kadar. Hoca sınıfa dönerek son sözünü söyler,diyerek ders niteliğindeki hikayeyi anlatan Başkan AğaoğluBirin yanına koyduklarınızdeğişir yalnızca.Trabzonsporluolmaktan da bu nedenle gururduyuyorum.Futbolun ilkelerineaykırı formüller içinde bulunduğumuzkoşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar,şiddet ve düşmanlığı körükleyenaçıklamalar bize ait olamaz. Şimdidişimizi tırnağımıza takarak sahadamücadele etmek de tribünde nefesimiztükenene dek takımımızı desteklemekde boynumuzun borcudur."Süper Lig'in en genç hocası unvanına sahip 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında ilk büyük maçına cumartesi günü çıkacak. F.Bahçe karşılaşmasına günler kala antrenmanları basına kapatan Çimşir, rakibin etkili hücum silahlarına da özel önlem alacak. Oyuncularına rakibin Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta sergilediği etkili oyundan örnekler veren genç hocanın, "Sahada agresif olalım, hırslı olalım ve topun kontrolü genelde bizde olsun" diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı evinde oynadığı son 5 maçta yenilmedi. Bordo-mavililer 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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