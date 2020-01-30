Rebocho çıkmazı

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yönetimi, 7 maçta daha 45'er dakika forma giymesi halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek olanSiyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın temsilcisine "Rebocho'nun kulübü yeni sözleşmeyle bu zorunluluğu ortadan kaldırmalı.sözleriyle alınan kararı bildirdi. Ancak Rebocho'yu sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderen Guingamp, sözleşmede herhangi bir revizeyi kabul etmedi. Yönetimin, Rebocho için son bir görüşme yapacağı, yine olumsuz sonuç çıkması halinde sezon sonuna kadar sol bekte Caner ve Rıdvan'la devam edeceği belirtildi.golcüsü Alberto Cerri için Beşiktaş devrede. Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiralayan siyah-beyazlılardaKartal, transferin son günlerinde imkanlar dahilinde forvet almayı planlarken Prijovic'in ardından Cerri de gündeme geldi.