Sergen Yalçın'dan iddialı sözler! İşte Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları!

Dün Beşiktaş ile ilk idmanına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, tesislerde siyah beyazlı kulübün yöneticileri Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcının iki isimle yaptığı görüşmede gündem başlıklarından biri de transfer olurken Sergen Yalçın toplantıda iddialı ifadeler kullandı. İşte Beşiktaş yöneticileriyle Sergen Yalçın arasında geçen toplantıya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 30.1.2020 01:44Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 01:57ABONE OL
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü dün resmen Sergen Yalçın oldu. Sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Yalçın, 11.30'da takımı topladı. Fakat Abdullah Avcı'nın mukavelesi devam ettiği için takımla idmana çıkamadı.