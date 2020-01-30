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'dan iddialı sözler! İşte yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları!

Dün ile ilk idmanına çıkan teknik direktör , tesislerde siyah beyazlı kulübün yöneticileri Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcının iki isimle yaptığı görüşmede gündem başlıklarından biri de transfer olurken Sergen Yalçın toplantıda iddialı ifadeler kullandı. İşte Beşiktaş yöneticileriyle Sergen Yalçın arasında geçen toplantıya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 01:57 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan iddialı sözler! İşte Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları!

'ın yeni teknik direktörü dün resmen oldu. Sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Yalçın, 11.30'da takımı topladı. Fakat Abdullah Avcı'nın mukavelesi devam ettiği için takımla idmana çıkamadı.

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Sergen Yalçın'dan iddialı sözler! İşte Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları!
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