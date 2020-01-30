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'un Nwakaeme itirazını reddetti

Türkiye Federasyonu , 'un 'nda oynadığı Denizlispor maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcu Nwakaeme'nin kartının iptal edilmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 16:42 ABONE OL
Tahkim Kurulu Trabzonspor'un Nwakaeme itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kartı için yaptığı itirazı reddetti.

Bu kararının ardından Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir.

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Tahkim Kurulu Trabzonspor'un Nwakaeme itirazını reddetti
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