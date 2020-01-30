Trabzonspor'un transfer listesinde olan Guilherme Trabzon'a geldi

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalarını hızlandırdı.

Bordo-mavililer Badou Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu transferinin ardından bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere.

Trabzonspor'da orta sahayı güçlendirmek için yapılan girişimlerde sürpriz bir yıldız gündeme gelmişti. İlk kez Sabah Gazetesi'nin duyurduğu Guilherme transfer görüşmesini gerçekleştirmek için Trabzon'a geldi.

40 BİN EURO'YA SERBEST KALIR MADDESİ BULUNUYOR

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan Sambacı'nın Yeni Malatyaspor ile yapılan kiralama sözleşmesinde 150 bin Euro'luk çıkış maddesi vardı. Ancak Guilherme'nin menajeri Rabalinho'nun bu rakamı 40 bin Euro'ya indirdiği belirtildi.

Sabah saatlerinde şehre gelen Guilherme ile bugün son görüşme gerçekleştirilecek. Brezilyalı futbolcu ile anlaşma sağlandığı takdirde Trabzonspor Guilherme'yi KAP'a bildirecek.

İLK KEZ SABAH GAZETESİ DUYURDU

Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı yıldız Guilherme'nin Trabzonspor'a transferini ilk kez Sabah Gazetesi duyurmuştu. Yunus Emre Sel'in özel haberi 29 Ocak 2020 tarihinde, "Guilherme bombası" başlığı ile yayınlanmıştı.

23 MAÇTA 7 GOL 6 ASİST!

Guilherme, geçtiğimiz sezon 5 asist yaparken, 7 gol atmıştı. Bu yıl istatistiklerini daha da yukarı taşımaya hazır olan Brezilyalı oyuncu, geride kalan 19 haftada rakip ağları yine 5 defa sarstı. Asist sayısı da 6'yı buldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.