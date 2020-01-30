Transfer şart değil bu takım bana yeter

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü dün resmen Sergen Yalçın oldu. Sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Yalçın, 11.30'da takımı topladı. Fakat Abdullah Avcı'nın mukavelesi devam ettiği için takımla idmana çıkamadı.ve genç hocanın 1.5 yıllık anlaşması tamamlandı. Daha sonra 12.30'da kapalı kapılar ardında ilk idman yapıldı.Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşme yapan çiçeği burnunda teknik adam kadroyla ilgili olarak, "Oyuncu grubunun kalitesine güveniyorum. Bu takımın en büyük eksiği öz güven ve motivasyon kaybı." dedi. Yöneticiler ise imkânların oluşması halinde forvet transferi yapabileceklerini iletti.Sergen Yalçın, idman öncesi futbolcularla da saha ortasında toplantı yaptı. Genç hocanın talebelerine, "Ben bu kulübün içinde yetiştim. Şimdi Beşiktaş'a teknik direktör olarak hizmet edeceğim. Hepinize güvenim sonsuz. Bulunduğumuz durumdan birlikte ayağa kalkarak çıkacağız. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeli" dediği öğrenildi.taraftarların dört gözle yolunu beklediği Sergen Yalçın, bugün Vodafone Park'a ayak basıyor.Dolmabahçe'de 19.03'te başlayacak tören öncesi taraftarların Sergen Yalçın için özel pankartlar hazırladığı ve dev buluşmaya yoğun talep olduğu ifade edildi. Bu organizasyon için siyah-beyazlı futbolseverlerden herhangi bir ücret alınmayacak.BEŞIKTAŞ'TA yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'e yönetim tarafından 850 bin Euro maaş üzerinden iki yıllık mukavele teklifi götürülmüştü. Yıldız futbolcunun buna karşılık 1.4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler ise Caner'in Erzurumspor maçında Elneny ile yaşadığı tartışmanın ardından ileri bir tarihe ertelendi. Göztepe maçına da yedek kulübesinde başlayan Caner'in kariyeri ile ilgili planlarına yurt dışı seçeneğini dahil ettiği gelen bilgiler arasında.BEŞIKTAŞ taraftarları, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yönetime çağrıda bulunarak 100. yıl formasının satışa çıkarılmasını istedi. 2002- 03 sezonunda giyilen özel formanın altında Yalçın, unutulmaz anılar bırakmış, şampiyonluğu getiren gole de imzasını atan isim olmuştu.

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