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'dan oyuncularına motivasyonu! İşte o sözler

teknik direktörü , Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları maçı öncesi oyuncularını 2013-14 sezonunu örnek göstererek motive ediyor: "O sezon deplasmanda elde ettiğimiz galibiyetle yükselişe geçmiş ve mutlu sona ulaşmıştık. Bu maçı da kazanırsak alacağımız 3 puan bizi farklı noktalara götürebilir"

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor motivasyonu! İşte o sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, zorlu maç öncesi futbolcularına 2013-14 sezonunda Trabzonspor deplasman maçının çok kritik bir döneme denk geldiğini hatırlatıp, o karşılaşmanın ardından takımın yükselişe geçip şampiyon olduğunu hatırlattı. Yarın oynanacak mücadelenin aynı statüde olduğunu belirten Yanal, "Buradan alacağımız sonuç bizi çok farklı noktalara götürebilir" dedi.

KÜÇÜK DETAYLAR ÇOK ÖNEMLİ

Üst üste 4 maç kazandıklarını, oyunlarında önemli gelişmeler olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Şampiyonluk için kritik bir dönemdeyiz ve bu maçta herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum" diye konuştu. Rakibin saha ve seyirci avantajına da değinen Yanal, "Hem hücumda hem savunmada çok dikkatli olmalıyız. Bu maçın sonucunu küçük detaylar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, yine Ersun Yanal döneminde 2013-14 sezonunun 24. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda yenmiş sonrasında sergilediği performansla Nisan ayında şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu, ligin en erken şampiyonluğu olarak tarihe geçmişti.

FUTBOLU YANLIŞ YÖNETİYORSUNUZ

Bugün saat 18.00'de bitecek olan transfer döneminin eski saate (00.00) döndürülmesi için Tahkim'e başvuran ve talebi reddedilen Fenerbahçe, bu karara tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp şu açıklamayı yaptı: "Transferler bazen son 1 saat hatta son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Avrupa ligleriyle aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda Türkiye'de transferin saat 16:00 itibariyle sona ermesi sonucuyla karşılaşılmaktadır. Talimat değişikliği, bizlere bir kez daha futbolun kendi ihtiyaçlarına, doğasına ve gerçeklerine uzak bir anlayışla yönetildiğini göstermektedir. Kulüplerin diğer tüm ülkelerin aksine, rutin iş mesaisi saatlerine uymak zorunda bırakıldığını ve bu durumu Tahkim Kurulu'nun olumsuz kararıyla bir kez daha kabul etmek zorunda kaldığımızı da belirtmek isteriz."

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