Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray’ın stoper işi çıkmazda

’ın stoper işi çıkmazda

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için transferine odaklanan ve sonuç alamayan , dönemini büyük ihtimalle takviye yapamadan kapatacak

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Galatasaray’ın stoper işi çıkmazda
Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen Mert Çetin'e odaklanmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun menajeriyle olan pürüzleri gideremeyen Aslan, büyük ihtimalle elindeki kadroyla yoluna devam edecek. Dün sarı-kırmızılı kulüpte telefon trafiği yaşandı ancak ne gelen ne de giden oldu. 5 sene önce Grosskreutz faciası yaşayan Galatasaray, 18.00'de bitecek olan transfer döneminde sağlık kontrolü ve lisans işlemlerini yetiştiremeyeceği için büyük ihtimalle transfer yapmayacak.

ASLAN'DAN GELECEĞE YATIRIM
Galatasaray dün sürpriz bir transfere imza attı ve Boluspor'un 2001 doğumlu genç oyuncusu Erkan Süer'i kadrosuna attı. 10 numara pozisyonunda oynayan ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Erkan, U19 Milli Takımı kampında sarı-kırmızılı kulüp için sözleşme imzaladı. Tokatspor altyapısından yetişen ve Boluspor öncesinde G.Birliği formasını giyen genç oyuncu, bu sezon U19 Elit Ligi'nde 7 maçta 8 gol attı.

STEVEN NZONZİ RENNES'E GİTTİ
Kadro dışı kalan ve kendine takım arayan Steven Nzonzi, el sıkıştığı Rennes'e imza atmak için Fransa'ya gitti. İngiltere'den de teklifler alan ancak ülkesine dönme kararı alan Nzonzi, dün Paris'e giderken bugün resmi açıklama bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’ın stoper işi çıkmazda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN