Galatasaray’ın stoper işi çıkmazda

STEVEN

NZONZİ

RENNES'E

Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar,odaklanmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun menajeriyle olan pürüzleri gideremeyen Aslan, büyük ihtimalle elindeki kadroyla yoluna devam edecek. Dün sarı-kırmızılı kulüpte telefon trafiği yaşandı ancak ne gelen ne de giden oldu.18.00'de bitecek olan transfer dönemindebüyük ihtimalle transfer yapmayacak.Galatasaray dün sürpriz bir transfere imza attı ve Boluspor'un 2001 doğumlu genç oyuncusu Erkan Süer'i kadrosuna attı. 10 numara pozisyonunda oynayan ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Erkan, U19 Milli Takımı kampında sarı-kırmızılı kulüp için sözleşme imzaladı. Tokatspor altyapısından yetişen ve Boluspor öncesinde G.Birliği formasını giyen genç oyuncu, bu sezon U19 Elit Ligi'nde 7 maçta 8 gol attı.Kadro dışı kalan ve kendine takım arayan Steven Nzonzi, el sıkıştığı Rennes'e imza atmak için Fransa'ya gitti. İngiltere'den de teklifler alan ancak ülkesine dönme kararı alan