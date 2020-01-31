Guilherme ve Messias'tan sonra Trabzonspor'dan Manuel Da Costa bombası

Ara transfer döneminde kadrosuna Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu'nu katan Trabzonspor, bugün ise 3 futbolcuyla birden sözleşme imzalayacak. Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan orta saha oyuncusu Guilherme ve Cruzeiro'da forma giyen stoper Manoel Messias dün şehre geldi. 29 yaşındaki Messias'a sezon sonuna kadar 400 bin Euro ödeneceği öğrenildi.



Manoel Messias

Bir diğer stoper takviyesi ise eski Başakşehirli futbolcu Manuel Da Costa. Prensip anlaşmasına varılan 33 yaşındaki Faslı oyuncu da bugün şehre gelecek ve bordo-mavili kulüp transfere nokta koyacak. Öte yandan Yeni Malatya yönetimi, Guilherme'nin kontratının feshedilmesi öncesinde kendileri ile görüşülmediği gerekçesi ile FIFA'ya başvuracaklarını açıkladı.

Ailesiyle birlikte Trabzon'a gelen Guilherme'nin Malatya ile olan kiralık sözleşmesi dün feshedildi. Gece saatlerinde gelen Messias'ı da bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

KUZEYİN KRALI FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

15 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe filelerini de havalandırmak istiyor. Norveçli futbolcu, Altay Bayındır'ı avlarsa bir sezonda üç büyüklere karşı gol atma başarısı göstermiş olacak. Bordo-mavili forma ile resmi maçlarda 18 golü olan Sörloth, kariyerinin en gollü dönemini yaşıyor. Trabzonspor, Norveçli yıldızın fileleri havalandırdığı hiçbir maçı kaybetmedi.

TAHKİM KURULU'NDAN NWAKAEME'YE RET!

Trabzonspor'un Denizli ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören, Malatya karşılaşması ertelendiği için cezasını F.Bahçe'ye karşı çekecek futbolcusu Anthony Nwakaeme için yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. Nijeryalı oyuncu, yarınki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, futbolcular ile aileleri ve teknik heyet, Fenerbahçe mücadelesi öncesi dün akşam yemekte bir araya geldi.