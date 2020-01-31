Sevgililer 19.03’te buluştu

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Sergen Yalçın için dün akşam Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Tören, siyah-beyazlı kulübün kuruluş tarihini simgeleyen saat 19.03'te başladı. Takımın aldığı her kötü sonuçtadiye tempo tutan taraftarlar, yeni hocalarını coşkulu bir şekilde karşıladı. 21 bin 183 siyah-beyazlı futbolsever, genç teknik adam için yaptıkları tezahüratlarla stadı inletti.Tribünler bu yüzden Çebi tarafından uyarıldı.47 yaşındaki hoca, törenin ardından tribünlere giderek taraftarları selamladı. Beşiktaşlı futbolseverler, gerek açtıkları pankartlarla gerekse tezahüratlarla büyük buluşmaya damgasını vurdu.SIYAH-BEYAZLI takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta oluşan atmosfer karşısında oldukça duygulu anlar yaşadı. Genç çalıştırıcı, "Aslında hislerimi anlatmak için iki cümle yeter. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadımTaraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Bu kadar destek benim için mükemmel" ifadelerini kullandı.BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, tribünlerin gösterdiği ilgiyesözleriyle karşılık verdi. Çebi, "Bu camianın yetiştirdiği, Beşiktaş'ın evladı Sergen Yalçın ile yola devam edeceğiz. Kendisine gösterdiği fedakârlık için teşekkür ediyorum. Sayın Abdullah Avcı'ya da vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarıyla, camiasıyla, teknik heyetiyle işte büyük Beşiktaş burada" diye konuştu.SERGEN YALÇIN'IN imza töreninde tribünlerin hedefinde eski başkan Fikret Orman vardı. Taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede?" diye tempo tuttu. Ardından da Çebi'ye yönelik "Hesap sorsana" tezahüratı yaptı. Çebi, bu noktada "Gündemimiz bu değil" uyarısında bulundu. Çebi'nin Abdullah Avcı'ya teşekkür ettiği sırada ise tribünden tecrübeli hoca için 'yuh' sesleri yükseldi.Sergen Yalçın'ın imzasına 21 bin 183 kişi gelerek diğer törenleri gölgede bıraktı. 2010'da Guti Hernandez'i transfer eden siyah-beyazlılar, İspanyol yıldıza İnönü Stadı'nda 20 bin kişinin önünde imza attırmıştı. Kartal, yine 2010'da Ricardo Quaresma'yı 18 bin taraftarının huzurunda renklerine katmıştı.imza töreni bir başkaldırı. 21 bin seyirci, Vodafone Park'a akın etti. Dolmabahçe'nin pınarlarının altında su içmek için koşan, kapılara yaslanan Sergen Yalçın, 'Yönetim uyuma taraftarın dışarda' diye bağıran taraftarlar, adeta 90'lı yılların esintilerini taşıyordu. Pekala, neydi Sergen Yalçın'ın imza törenini bu kadar anlamlı ve 21 bin kişi ile coşkulu kılan.Bu yüzden Sergen Yalçın'ın bu şampiyon gibi imza fotoğrafı aslında taraftarın isyanı, bir haykırışı. Bu haykırış, Yalçın'ın sevgisinin ötesinde bir anlam taşıyor.Yönetime hakkımızı savun, TFF'ye 'hakkımızı yeme' mesajı. Beşiktaş ruhunu Vodafone Park'a getiren Beşiktaş'a Sergen Yalçın hayırlı olsun.

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