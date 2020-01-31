Sivasspor golcü Petar Sukuletic'i kadrosuna kattı

Süper Lig lideri Sivasspor, Fransız ekibi Montpellier forması giyen forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Petar Skuletic'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüp ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara renklerine bağlamıştı.

Diğer yandan kariyerinde 242 maça çıkan Petar Skuletic, 70 kez gol atarken, 26 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Skuletic, 2 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 13 bin 898 dakika sahada ter döktü.

RIZA ÇALIMBAY AÇIKLAMIŞTI

Çalımbay transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya, "Camara ve Petar Skuletic tamam. Petar Skuletic buraya geliyor yolda, sağlık muayenesi olacak. Zaten kadroya mecbur almamız gerekiyor. Yatabare var sadece, başka forvetimiz yok. Oda orada katılacak. Biraz sıkıntılı haftalar geçireceğiz ama arkadaşlarımız da geldikten sonra tekrar eski kuvvetimize kavuşacağız takım olarak, oyuncu kadrosu olarak. Geniş ve daha alternatifli bir kadromuz olacak. O zaman daha rahat hareket edeceğiz. Petar Skuletic son transfer başka yok, bitti. Biz Volkan ve Furkan'ın gitmelerini istedik, gidip maç oynamalarını, tecrübe kazanmalarını çok istedik. Uygun olmadı onların ki o yüzden kaldılar" cevabını vermişti.